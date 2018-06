Neonata operata al cuore senza trasfusioni di sangue: l'incredibile intervento a Padova

Un'operazione incredibile. Conclusa con successo: come riporta il "Corriere del Veneto", un'équipe di medici di Cardiochirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova guidata dal primario Giovanni Stellin ha compiuto un intervento al cuore su una neonata di soli due mesi senza ricorrere a trasfusioni di sangue. Motivo: i genitori sono Testimoni di Geova e sono contrari a tale pratica.

L'operazione

La diretta interessata si chiama Lia, ed è di Udine: dopo una serie di visite e analisi si è scoperto che soffriva di coartazione aortica congenita, quindi i genitori della piccola si sono subito rivolti a Padova in quanto centro di riferimento nazionale per l'alta specialità. E nel giro di un paio di settimane, all'inizio di aprile, la neonata è entrata in sala operatoria per un'operazione della durata di tre ore resa ancor più complessa dall'impossibilità di ricorrere a trasfusioni. L'équipe del professor Stellin ha quindi provveduto ad allargare l'aorta della piccola Lia implementando l'emoglobina e stando ancor più attenti a evitare errori ed emorragie. L'operazione è perfettamente riuscita, e dopo una settimana di degenza la neonata è tornata a casa.