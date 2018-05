Stazione ferroviaria sicura: i carabinieri in campo con un nuovo dispositivo di controllo

I carabinieri del Comando Provinciale di Padova, da venerdì mattina, hanno messo in campo un dispositivo di controllo che graviterà, quasi quotidianamente, sulle aree adiacenti la stazione ferroviaria di Padova e che affiancherà i servizi già in atto per rendere le aree interessate ancora più sicure.

Il dispositivo

Il dispositivo vedrà affiancata una componente dell’Arma Territoriale a bordo di una Stazione Mobile che è un van attrezzato per assolvere quasi tutte le funzioni di un ufficio e squadre della C.I.O. (Compagnie di Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Mestre”. Le compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) intervengono ogni qual volta la recrudescenza di particolari reati, specie quelli predatori, richiede un'attività di controllo ancor più intensa e visibile. Presenti nei Battaglioni carabinieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, le C.I.O. sono in grado di raggiungere qualsiasi località entro 48 ore, rafforzando l'azione di controllo dei comandi stanziali.

Risorsa strategica

Si tratta, dunque, di una risorsa strategica, specializzata nel controllo del territorio che svolge pattugliamenti, posti di blocco, rastrellamenti e assicura supporto agli organi investigativi nel corso di maxi-operazioni contro la criminalità. Dall’inizio dell’anno nelle aree prospicienti ed attigue allo scalo ferroviario i carabinieri hanno effettuato ben 29 arresti di cui 25 per droga. In mattinata, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Oreste Liporace, parlando con il vicesindaco Arturo Lorenzoni ha messo in evidenza che “prossimamente verranno controllate tutte le attività commerciali presenti nel quadrilatero della stazione ferroviaria e ad essa esterni, e verrà intensificato il servizio di contatto con i cittadini residenti nei condomini della zona”.