La street-art mette le scarpe da corsa, alla Maratona di Padova c'è anche alessio-b

Da Galileo a Shakespeare, dalla Monna Lisa in smoking all'innocenza dei bambini. Lo street artist internazionale alessio-b ha realizzato, in esclusiva per la Maratona di Padova, otto magnifiche opere che coloreranno le strade cittadine il 23 aprile.

I PUNTI. Le opere sono realizzate su pannelli osb, un materiale di riciclo simile al compensato, e sono sostenute da strutture di ferro. Sette opere su otto sono già state collocate in divesti punti chiave della città, l'ultima sarà svelata il 22 aprile durante la presentazione della maratona. Tra i disegni compaiono i soggetti che spesso ritrae alessio-b: i bambini e la Monna Lisa. Negli altri pannelli famosi personaggi rivivono tra i luoghi storici di Padova: c'è Giotto alla cappella degli Scrovegni, Galileo Galilei alla Specola, Shakespeare al Centro culturale San Gaetano.

LA PRIMA. La prima opera è stata installata venerdì mattina davanti all’anagrafe di piazza Capitaniato e rappresenta un augurio a tutti i maratoneti. La figura mostra due bambini che con le bombolette spray disegnano un cartello stradale di Stop e la scritta “Don’t stop running”. Fino al 23 aprile i padovani potranno ammirare le opere di alessio-b tra le strade della città.