Nuovi guai per il rapinatore che si schiantò in centro: contestate due rapine analoghe

Martedì mattina i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno dato esecuzione all'ordinanza di convalida di fermo e all' applicazione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di Tarek Zitouni, tunisno classe 1979, residente a Padova e già colpevole dell'inseguimento con schianto avvenuto la settimana scorsa in centro a Padova.

I reati

All'uomo vengono contestestate una rapina commessa a Padova una tentata rapina e una successiva rapina commesse a Piove di Sacco, tutti i reati consumati la sera del 24 maggio. All’ epoca lo straniero, dopo un acceso diverbio con il proprio datore di lavoro, il 61 enne B.R. di Padova, dopo una collutazione, si è impossessato della sua autovettura, una Fiat Stilo, fuggendo in direzione di Piove di Sacco. Il tunisino è stato intercettato da una pattuglia della stazione di Piove di Sacco in via Degli Alpini, dove nel tentativo di fuggire, ha abbattuto la sbarra di accesso al parcheggio della stazione ferroviaria, fuggendo a piedi. Durante la fuga ha incontrato una coppia di sedicenni, costringendoli, con una pistola soft air priva del tappo rosso, a consegnargli il telefono cellulare. Lasciato quindi il cellulare, ha proseguito nella fuga incontrando, a breve distanza, il 59enne B.F, di Codevigo che stava parcheggiando la propria autovettura marca Infinity e, dopo averlo minacciato con la replica di pistola e colpito con un pugno al volto, gli ha rubato l'automoile. Il veicolo è stato poi ritrovato nei pressi del casello autostradale di Ferrara, città da cui il 41enne è poi tornato a Padova seminando il panico.