Ospedale di Padova primo in Europa per malattie rare e con la rete migliorano le cure

Soddisfazione per Padova, il cui ospedale è stata riconosciuto come il miglior Centro Europeo per la cura delle malattie rare. La struttura si è classificata al primo posto su 18 micro aree.



IL TRAGUARDO E LA RETE. Un traguardo importante che mette Padova quasi automaticamente in relazione con altre strutture d'eccellenza d'Europa, per lo più concentrate nel nord della Germania e nei Paesi Bassi. Le malattie rare sono le malattie che presentano una soglia di prevalenza di non più di 5 pazienti su 10mila. Si tratta di malattie rare, croniche e spesso letali. Per questo lo sviluppo di reti di riferimento europee si mostrerebbero utili nella ricerca ma anche nella diffusione di informazioni e la valutazione caso per caso. In questo modo le cure per il paziente potrebbero rivelarsi mirate e più efficaci e permetterebbero di far girare le informazioni anzichè i pazienti. Il progetto è stato denominato Erns (Network europei di riferimento).