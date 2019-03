Lotta alla 'Ndrangheta, ai carabinieri di Padova arrivano i complimenti del senatore Ostellari

Lieta visita lunedì mattina alla caserma di via Rismondo, dove il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Oreste Liporace, ha accolto il presidente della Seconda commissione permanente di giustizia Andrea Ostellari.

Scacco alla 'Ndrangheta veneta

Motivo del gradito incontro, fortemente voluto su iniziativa personale del senatore, la volontà di congratularsi con i militari per il proficuo lavoro di indagine nell'ambito dell'operazione Camaleonte. La settimana scorsa sono state notificate più di trenta misure cautelari nei confronti di soggetti collusi a vario titolo con la cosca crotonese Grande Aracri di matrice 'ndranghetista. A coordinare le indagini la Procura distrettuale antifmafia di Venezia con i carabinieri del comando provinciale di Padova e i finanzieri di Venezia che in un blitz all'alba di martedì hanno sequestrato beni e azioni per 8 milioni di euro proventi del riciclaggio. Il senatore si è intrattenuto con il colonnello, elogiando l'impegno quotidiano dei carabinieri nella lotta non solo alla criminalità organizzata, ma anche in tutte le sue forme presenti sul territorio. Di rimando anche il comandante provinciale ha ringraziato Ostellari, ribadendo la costante presenza dei suoi uomini nel mantenere la pubblica sicurezza, in particolare nel proteggere i cittadini e il tessuto economico della zona.