Ottantasettenne perde il controllo della sua Vespa e finisce fuori strada

Il Suem di Rovigo è intervenuto in soccorso di un ottantasettenne che, per ragioni ancora da accertare, è finito fuori strada dopo avere perso il controllo della sua Vespa. L'uomo ha accusatoi gravi traumi al volto e al bacino. L'ottantasettenne è stato così elitrasportato presso l'ospedale di Padova dove è stato ricoverato in prognosi riservata.