Overdose a Cittadella: individuato il terzo uomo presente nella casa

E' stato individuato il terzo uomo presente nell'abitazione di Ivano Sogliacchi, il quarantanovenne di Cittadella che oltre a provvedere all’approvvigionamento di eroina e cocaina acquistati nel pomeriggio del 20 agosto si sarebbe personalmente prestato ad iniettare la sostanza al suo ospite, Federico Bertollo, 23enne anche lui di Cittadella, poi deceduto. Il giovane è stato colto successivamente da un malore fatale che ne ha causato il decesso. Per giorni si è parlato di una terza persona presente.

Terzo uomo

Nella mattinata di domenica 25 agosto i carabinieri della stazione di Cittadella hannon reso noto che un uomo, P.R., nato nel 1975 e anch'egli di Cittadella, è stato denunciato anche se rimane in libertà. Il reato che gli viene contestato è l'omissione di soccorso, non avendo provveduto a chiamare immediatamente i soccorsi quando il giovane ha accusato il malore in seguito all'iniezione di eroina.