Salvato appena in tempo: overdose in hotel per un 26enne, non è in pericolo di vita

Preso per i capelli. E salvato in extremis: overdose di droga per L.E., 26enne nativo di Trieste, che si trova ora fuori pericolo di vita all'ospedale di Padova.

La dinamica

È successo nel primo pomeriggio di venerdì primo febbraio, alle ore 14.30 circa: il giovane è stato trovato privo di sensi presso l'hotel Arcella da una volante della polizia e dal personale medico del Suem 118, che prima lo ha stabilizzato e poi lo ha accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.