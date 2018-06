Overdose letale non lascia scampo a un 50enne. Muore in casa, era in cura al Sert

Lo hanno trovato ormai cadavere all'interno della sua casa. Nulla da fare per l'uomo, tossicodipendente da anni.

La vicenda

Saranno gli accertamenti medici a confermare la causa del decesso, ma i dubbi sono pochi: sospetta overdose di droga. Come riporta la stampa locale è stato con tutta probabilità l'abuso di sostanze stupefacenti a provocare lo shock che ha stroncato la vita di un 53enne. Il cadavere dell'uomo, tossicodipendente e in cura al Sert da diverso tempo, è stato rinvenuto venerdì nella sua casa di Campo San Martino. Inutile l'intervento dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul caso indagano i carabinieri.