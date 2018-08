Federcontribuenti sui ponti: "Invitiamo i cittadini a farsi parte attiva e non fidarsi solo dei tecnici"

"Ho ascoltato con attenzione le parole dei professori Maiorana e Lorenzoni e sono felice che la nostra ricognizione abbia acceso una luce sulle condizioni del nodo del Bassanello. Bene quindi, anche quando la nostra associazione viene attaccata, significa che abbiamo toccato un nervo scoperto”.

I rischi

“Se tutto ciò servirà a smuovere l'amministrazione comunale nel provvedere a lavori di manutenzione sul ponte del Bassanello e sugli altri manufatti vetusti di Padova, vuol dire che avremo reso un servizio alla città". Commenta così il presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella le esternazioni del professore Carmelo Maiorana ingegnere strutturista e Ordinario di Scienza delle Costruzioni all'Università di Padova, che in una intervista a Padovaoggi ha riconosciuto l'ammaloramento di una parte del ponte, come messo in evidenza durante la ricognizione di lunedì mattina.

Le segnalazioni

"Nessuno dei nostri ha mai usato la frase "rischio crollo" che sono al massimo una semplificazione giornalistica - commenta Paccagnella -, noi abbiamo invitato i cittadini a farsi parte attiva e di non fidarsi solo del parere dei “tecnici”. Cosa che sta avvenendo: stiamo vagliando una dozzina di segnalazioni nel territorio di Padova e Vicenza. A chi ci accusa di demagogia rispondiamo che anche le tante segnalazioni sul Morandi di Genova lo erano fino al 13 agosto. Ci aspettiamo verifiche tecniche messe nero su bianco, non simpatici attacchi fatti da un tavolino di bar".