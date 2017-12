Pace e Diritti Umani arrivano a scuola: una serie di proposte didattiche rivolte agli studenti

L’assessorato alla Pace e Diritti Umani, in accordo con il Settore Servizi Scolastici, ha individuato una serie di proposte per le scuole padovane. Si tratta di attività proposte dalle associazioni iscritte all’area Diritti Umani e Cooperazione del Registro Comunale in relazione a una serie di Giornate Internazionali individuate dall’assessorato.

ANNIVERSARI



«Nel 2018 si celebrano due importanti anniversari – sottolinea l’assessora alla Pace e Diritti Umani, Francesca Benciolini – Il 70° della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e il 100° della conclusione della Prima Guerra Mondiale, sancita con la firma dell’Armistizio di Villa Giusti. Padova in questa occasione può tornare così a scoprire il proprio ruolo di Città della Pace. Nei giorni scorsi l’anno dei Diritti Umani è partito proprio da Padova con un corso di formazione dedicato agli insegnanti. Vogliamo continuare a lavorare nelle scuole, luoghi privilegiati dove coltivare il rispetto della Pace e dei Diritti Umani».

LE GIORNATE



Le Giornate inserite nel progetto sono: Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale (20 febbraio), Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale (21 marzo), Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), Giornata Internazionale di Commemorazione delle vittime della schiavitù (25 marzo), Giornata Mondiale della Salute (7 aprile), Giornata Mondiale della Libertà di Stampa (3 maggio). Le associazioni che hanno elaborato le proposte didattiche, che potranno essere attuate nelle scuole a cavallo delle Giornate scelte, con diverse modalità, sono: AiBi Amici del Bambini Veneto, Amici dei Popoli Padova, Amici di Nuovo Villaggio, Ancoli di Mondo Cooperazione tra i Popoli Onlus, Associazione per la Pace Padova, Igea, Incontro tra i Popoli, Iradsi (Italian Research Association for Susteinable Development), Nairi Onlus, Sos Solidarierà Organizzazioen Sviluppo Onlus, Ya Basta Onlus. Il dettaglio con tutte le proposte didattiche è stato inviato alle scuole padovane che sono invitate ad aderire ad una o più attività entro il 15 dicembre. Il comune indicherà entro il mese di gennaio 2018 quali saranno le richieste finanziate dal comune, che verranno portate nelle scuole tra febbraio e maggio 2018