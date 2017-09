Paco Perez presenta la nuova collezione per il tango al Café Blanc di Selvazzano Dentro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è svolto mercoledì 30 agosto, durante la Milonga nel giardino estivo del Café Blanc di Selvazzano Dentro, l’evento glamour del brand padovano di abbigliamento e moda tango Paco Perez per presentare la nuova collezione.

LA SERATA. L’evento è iniziato con uno shooting fotografico all’interno del locale, con protagonisti ballerini e ballerine vestiti con le novità moda Paco Perez, per entrare poi nel vivo con la sfilata delle sei coppie di ballerini. Presentati da Stefania Brogin, una delle quattro sorelle titolari del marchio, hanno sfilato diversi modelli di abiti da tango, sia maschili che femminili. Il momento più atteso è stato quello del ballo, con l’esibizione di un tango e di un vals per mostrare in ogni dettagli le nuove creazioni.

LA RICERCA. Stefania Brogin commenta: ”Con la nuova collezione abbiamo voluto arricchire la già vasta scelta dei nostri modelli con l’implementazione di creazioni realizzate con l’ensemble di tessuti lavorati come velour cangianti, martellati, glitterati e tessuti ricamati in pizzo lurex argento e dorato, impreziositi da ricami di micro paillettes e di brillantini nei colori e nuances in tendenza moda, oltre all’immancabile colore nero, per una proposta innovativa di moda tango assolutamente glamour, originale, sobria ed elegante. Questa collezione è il risultato di una ricerca per ottenere un effetto più scenografico ed escenario dell’abito da tango indossato soprattutto durante il ballo”.

I PEZZI UNICI. Il defilé è stata anche l’occasione per presentare un servizio aggiuntivo fornito dalle sorelle Brogin, quello di Atelier, ossia la realizzazione di modelli unici su richiesta, con scelta di tessuti e abbinamenti e di modelli da parte dei ballerini, con la conseguente creazione di modelli esclusivi. Continua Stefania Brogin: “Oltre alla scelta della collezione prêt-à-porter in vendita nello showroom di Padova, con questo nuovo servizio desideriamo esaudire la richiesta di abiti su misura ed ad hoc per coloro che professionalmente o per passione si esibiscono in spettacoli, show teatrali e competizioni, o che semplicemente desiderano un outfit unico. Per questo la ricerca di tessuti e la creazione stilistica di noi sorelle è continua".

Paco Perez, via Portogallo, 11/32 - Padova

