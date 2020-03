Padova, 74 nuovi casi di Coronavirus

Sono 5122 i casi di Coronavirus in Veneto, 313 in più secondo le rilevazioni della Regione fornite sabato 21 marzo. Gli incrementi più significativi si sono registrati proprio a Padova con 74 nuovi casi.

Veneto

Dopo la città del Santo, quella che ha registrsato più contagi è Treviso con 71. A Verona si sono ammalati in 53. In Regione, 1113 sono i pazienti attualmente ricoverati in area non critica (29 in più rispetto a ieri), 255 quelli in terapia intensiva (-2), 309 i dimessi, 169 i decessi, 5 in più rispetto ieri, 2 dei quali all'ospedale di Verona. 14.268 sono invece le persone in isolamento domiciliare, dato che comprende sia i casi positivi che i contatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]