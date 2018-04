Tanta voglia di Padova Marathon, è boom di partecipazioni in Prato: FOTO e VIDEO

Tanta voglia di Padova Marathon. Domenica, già dalle prime ore del mattino, un fiume di persone si è riversata in Prato della Valle per prendere parte ad una delle manifestazioni più partecipate di sempre. Un evento baciato anche dal meteo: le temperature estive hanno convinto un po' tutti a non mancare. Tra le altre, presenti anche personalità del calibro del senatore De Poli e del presidente dell'ascom Bertin, del Prefetto nonchè del magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che è sceso in pista per correre la maratona.

Il vincitore della maratona è Mogos Solomon, della maratona femminile è Genet Getaneh, che ha migliorato il suo record di 16 minuti.

L'intervista:

