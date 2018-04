Padova multiculturale: i residenti stranieri in città sono oltre 33mila

33.555. Un numero a dir poco significativo: come riporta il "Corriere del Veneto", infatti, questa cifra indica gli stranieri residenti a Padova.

Crescita record

E rapportato a quello di vent'anni fa rende ancor più l'idea della multiculturalità della città del Santo: nel 1997, infatti, gli stranieri erano 5.714. Un boom certificato dagli ultimi dati elaborati dal settore Statistica del Municipio, grazie ai quali si scopre che la cittadinanza non italiana più popolosa è quella rumena con 9.092 residenti, mentre al secondo posto si piazzano i moldavi (4.203). E c'è chi negli ultimi dieci anni ha addirittura triplicato i suoi residenti, passando dai 993 del 2007 ai 2.733 del 2017: si tratta della comunità cinese. Un exploit corroborato da altri due dati: non solo le imprese padovane con titolare cinese sono 539, al secondo posto tra quelle straniere dopo le nigeriane (590), ma il cognome Chen ricorre addirittura 275 volte tra quelli presenti in città.