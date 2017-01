Neve in arrivo, riunione a palazzo Moroni per affrontare l'emergenza climatica

Si è tenuta giovedì mattina, nello studio del commissario prefettizio Michele Penta, una riunione tecnico-operativa sul piano neve messo in atto dall'Amministrazione comunale di Padova (e già in funzione da giorni) per affrontare l'emergenza climatica in città. All'incontro, oltre a Penta, hanno preso parte i tecnici del Comune.

NEVE IN ARRIVO. "Le previsioni metereologiche annunciano un generale peggiornamento delle condizioni climatiche. Abbiamo pertanto ritenuto di potenziare il servizio comunale per contenere, quanto più possibile, i disagi alla cittadinanza. In particolare - dichiara il commissario - giovedì sera metteremo in funzione ulteriori 10 trattori con lama e spargi-sale da destinare alle vie secondarie della città, che vanno ad aggiungersi agli altri 5 mezzi già attivi sulle strade principali. Il piano, ovviamente - chiude Penta - prevede anche interventi mirati nel caso in cui si dovessero verificare nevicate intense che provochino l'accumulo di un manto nevoso superiore ai 4 centrimetri. In questo caso entreranno in funzione le lame".