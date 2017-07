Restano chiusi dentro al Padova Pride Village: ubriachi, sfondano con un tombino ingresso

Restano bloccati all'interno del Padova Pride Village e ubriachi distruggono una porta d'ingresso con un tombino.



DANNEGGIAMENTI. L'episodio nella notte tra sabato e domenica: i ragazzi, tutti maggiorenni di 34, 32 e 26 anni si trovavano in via Rismondo quando, completamente sotto l'effetto dell'alcol, e bloccati nel parcheggio della manifestazione, hanno divelto un tombino e lo hanno scagliato contro la porta. Due risultano essere residenti nel Vicentino, il terzo nel Trevigiano. Sono stati denunciati per danneggiamenti.