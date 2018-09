Arriva il Padova Slow Tour: il cuore di Padova da scoprire e da gustare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Arriva Padova Slow Tour. Si tratta di un percorso integrato di visite che prevede una collaborazione fra le Guide Turistiche Abilitate per la città di Padova e l’Associazione Arc.A.Dia (primo e ultimo sabato del mese).

Le visite guidate

Questo tipo di visita guidata ”combinata” permette di offrire agli ospiti in visita a Padova un’esperienza che riesce ad unire diverse competenze e professionalità, offrendo un bagaglio informativo ampio e approfondito. Il ”cuore” attorno al quale si svolge l’itinerario guidato è il Palazzo della Ragione ‐ che nel 2018 celebra gli 800 anni dalla sua costruzione ‐ simbolo della storia, della vita e delle tradizioni cittadine. Il titolo del progetto richiama la componente ”senza fretta” della visita che è volta ad offrire un itinerario non solo culturale ma anche esperienziale. I partecipanti verranno accompagnati a vivere un itinerario di visita turistico‐culturale ma anche emozionale. La vita quotidiana della città potrà essere colta immergendosi fra i profumi, gli aromi e i prodotti tipici che da sempre identificano la città ed il territorio e che nelle Piazze del mercato trovano la loro massima espressione. Una degustazione eno‐gastronomica finale diventa parte integrante di questo progetto.

Itinerari

L’itinerario in lingua italiana, con cadenza settimanale (sabato pomeriggio), si svolgerà durante tutto il corso dell’anno ad eccezione dei periodi di bassa stagione. In concomitanza con ponti e festività il servizio avrà invece eventualmente date e/o orari aggiuntivi per rispondere alla maggior presenza di turisti in città. Periodicamente verrà presentato un calendario aggiornato.

Due gli itinerari proposti:

1. Primo e ultimo sabato del mese

TOUR + SCAVI ARCHEOLOGICI in collaborazione con l’associazione Arc.A. Dia

Da ottobre a marzo: appuntamento alle ore 15.

Da aprile a settembre: appuntamento alle ore 16

Dalle 15 alle 15.15 (16‐16.15) - Accoglienza del gruppo di fronte all’Ufficio Informazioni Turistiche Pedrocchi (Galleria Cappellato Pedrocchi).

Dalle 15.15 alle 16 (16.15‐17) - Il Tour guidato si snoderà fra le suggestive e animate Piazze delle Erbe e della Frutta che ricordano il passato medievale della città, ma anche la frenetica attività commerciale che da secoli si svolge quotidianamente lungo i corridoi de “Il Salone”.

Dalle 16 alle 16.45 (17‐17.45) - Visita agli scavi archeologici (in collaborazione con l’associazione Arc.A.Dia.)

Dalle 16.45 alle 17.15 (17.45‐18.15) - Ingresso opzionale agli interni di Palazzo della Ragione con visita agli affreschi (costo ingresso euro 2 a persona, gratuito bambini fino a 6 anni).

La visita guidata avrà una durata complessiva di circa due ore così suddivise: circa 45 minuti di visita guidata incentrata sulla “Padova medievale” cui seguiranno circa 45 minuti nell’area archeologica. Alla fine del tour viene data possibilità a quanti lo desiderano di visitare assieme gli affreschi all’interno di Palazzo della Ragione (tempo previsto circa mezz’ora; costo ingresso euro 2 a persona, gratuito bambini fino 6 anni).

2. Secondo e terzo sabato del mese

TOUR PIAZZE + GHETTO EBRAICO

Da ottobre a marzo: appuntamento alle ore 15

Da aprile a settembre: appuntamento alle ore 16

Dalle 15 alle15.15 (16‐16.15) - Accoglienza del gruppo di fronte all’Ufficio Informazioni Turistiche Pedrocchi (Galleria Cappellato Pedrocchi).

Dalle 15.15 alle 16 (16.15‐17) - L’itinerario prevede una visita partendo dalle strette vie dell’antico Ghetto di Padova. Sarà occasione per parlare dei primi insediamenti ebraici in città ma soprattutto per comprendere come lo sviluppo dei commerci in città si sia intrecciato con la storia della Comunità ebraica in città.

Dalle 16 alle 16.45 (17‐17.45) - Il Tour guidato si snoderà poi fra le suggestive e animate Piazze delle Erbe e della Frutta che ricordano il passato medievale della città, ma anche la frenetica attività commerciale che da secoli si svolge quotidianamente lungo i corridoi de “Il Salone”.

Dalle 16.45 alle 17.15 (17.45‐18.15) - Ingresso opzionale agli interni di Palazzo della Ragione con visita agli affreschi (costo ingresso euro 2 a persona, gratuito bambini fino a 6 anni).

Dettagli

La visita guidata avrà una durata complessiva di circa due ore così suddivise: circa 45 minuti di visita guidata incentrata sulla “Padova medievale” cui seguiranno circa 45 minuti nella zona del Ghetto ebraico. Alla fine del tour viene data possibilità a quanti lo desiderano di visitare assieme gli affreschi all’interno di Palazzo della Ragione (tempo previsto circa mezz’ora; costo ingresso euro 2 a persona, gratuito bambini fino 6 anni).

Al momento dell’emissione della ricevuta presso lo IAT verrà consegnato un voucher unitamente alla mappa delle botteghe che potrà (in maniera facoltativa) essere utilizzato nelle botteghe aderenti per terminare il pomeriggio con una degustazione, spuntino o aperitivo sotto il Salone. Al termine della visita guidata, le persone avranno quindi la possibilità di integrare il percorso con una piccola proposta eno‐gastronomica stagionale.

Costi

Euro 12 visita guidata alla Padova medievale con guida turistica abilitata + visita guidata agli scavi curata dall’associazione Arc.A.Dia + Euro 1,50 costo di prenotazione da pagarsi al momento della prenotazione; gratuito per i bambini fino a 7 anni, euro 8 dai 7 ai 14 anni.

Euro 2 visita agli affreschi di Palazzo della Ragione (opzionale); gratuito bambini fino a 6 anni.

Informazioni

Arc.A.Dia Padova

cell. 333 6799660 - 339 7866957

arcadiadidattica@gmail.com

https://arcadiadidattica.wordpress.com/

