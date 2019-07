Padova - Tokyo in moto a 70 anni: Luciano Fasolo a metà cammino sulle sponde del lago Baikal

Mosca il 2 luglio, Novosibirsk il 5 ed adesso il lago Baikal e poi la Mongolia con la mitica Ulan Bator prima di puntare su Tokyo. E' arrivato circa a metà il viaggio tra Padova e la capitale del Giappone per Luciano Fasolo, l'arzillo 71 enne che è riuscito a fare fin qui un viaggio piuttosto tranquillo in terra di Russia.

Russia

«Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno ospitato, aperto le porte di casa loro, offerto pranzo e cena senza sapere chi fossi, coloro che mi hanno aiutato senza volere nulla in cambio, che anche senza parlare la mia lingua o una lingua comune, sanno comunicare con la loro generosità e con il cuore! Grazie a questa immensa Russia che mi sta regalando meravigliose emozioni. Grazie a tutti voi per il sostegno» scrive Fasolo su facebook.

8 fusi

Il raid motociclistico attraverso 8 fusi orari e lungo quasi ventimila chilometri è stato ideato da Luciano Fasolo per lanciare una nuova operazione di beneficenza a favore della Fondazione Salus Pueri: attraverso i precedenti viaggi in Europa e Nord Africa, l'arzillo settantenne negli ultimi tre anni, grazie anche al contributo dei molti amici che lo seguono in queste avventure, ha raccolto e interamente devoluto già oltre 25mila euro.