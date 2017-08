Un anno fa moriva padre Enzo Poiana: il ricordo sui social e la messa in suffragio

Il 16 agosto del 2016, il rettore della Basilica del Santo, Padre Enzo Poiana, moriva sulla spiaggia a Bibione (Venezia) a causa di un improvviso arresto cardiaco che l'ha colpito mentre si trovava sull'arenile, dopo essere uscito dall'acqua

LUTTO CITTADINO. Una scomparsa che ha sconvolto un'intera comunità. In occasione delle esequie, l'allora sindaco di Padova Massimo Bitonci aveva proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali e, lungo le strade della città, furono affissi manifesti realizzati dall'Amministrazione comunale per ricordare padre Enzo.

SOCIAL. Sulla pagina Facebook del religioso, rinominata in "In memoria di Poiana Enzo Paolo", incessanti i messaggi - foto, ricordi, parole di affetto, momenti condivisi - allora come oggi. "Oggi è un anno che non sei più qui con noi. - scrivono su Facebook - Il tempo un po' aiuta ma sei sempre presente nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Ti vogliamo bene caro zio". E ancora: "Ci manchi caro Padre Enzo".

MESSA. Oggi, mercoledì 16 agosto, alle 18, al Santo, verrà celebrata dal suo successore Padre Oliviero Svanera una messa in suffragio, alla quale parteciperanno numerosi confratelli e sacerdoti. Una messa sarà celebrata domani anche a Corona di Mariano del Friuli, il paese natale di Padre Enzo.