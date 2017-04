Padre padrone violento con moglie e figli: condannato a due anni e otto mesi di carcere

Alla fine è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione e a risarcire con 60mila euro la sua famiglia.



LA VICENDA. Il padre-padrone di Padova che picchiava la moglie e due dei suoi tre figli, due gemellini costretti anche ad armarsi di coltello per tentare di difendersi dalla rabbia del padre, che puntualmente riversava su di loro la sua violenza. La stessa compagna più volte era finita in ospedale a causa dei maltrattamenti. Il terzo figlio, invece, veniva solitamente risparmiato. A mettere la parola fine a questi soprusi, il giudice Laura Alcaro che ha deciso per la definitva condanna.