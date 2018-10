Il padre del Risiko docente per un giorno dei ragazzi del terzo anno di Scuola Italiana Design

Il padre italiano di Risiko, Monopoli, Dungeons & Dragons e molti altri giochi da tavolo diffusi in tutto il mondo ospite di Scuola Italiana Design, divisione di formazione del Galileo Visionary District, per una intera giornata di workshop dedicata al gioco ed alla creatività.

Spartaco Albertarelli

L'appuntamento è lunedì 1 ottobre dalle 9 e 30, Spartaco Albertarelli, designer a cui si devono le versioni italiane contemporanee di decine di giochi da tavolo e l'invenzione di molti altri diffusi nel mondo intero, sarà, impegnati in corsi e progetti tutti a stretto contatto con le imprese del territorio.

Scuola Italiana Design

Proprio dalle collaborazioni con il mondo dell'impresa di Scuola Italiana Design vengono i risultati, in termini di crescita delle performance, più significativi: il valore della produzione dell'area infatti ha raggiunto un crescita del +85% rispetto al 2015 dai 169mila euro registrati a bilancio 2015 ai 313mila euro del bilancio 2017.

Risiko

Il papà di uno dei giochi da tavolo più popolari, ha spiegato perché, a parere suo, è ancora molto apprezzato. "Giocare ad essere conquistatori del mondo è inevitabilmente divertente. Il gioco infatti non è legata a un'era o una visione del mondo in particolare. Anche se il gioco è nato durante un periodo in cui il mondo era diviso in due grani blocchi non c'è nessuna attinenza tra i due fatti. Per questo motivo è un gioco che continua ad essere apprezzato".