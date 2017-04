L'università presenta il suo palazzo dello sport: ecco i nuovi impianti di via Corrado

Se il progetto dovesse andare in porto potrebbe essere il nuovo fiore all'occhiello della città di Padova e della sua università.



CAMPUS. Un campus stile "università americane" dove accanto alle lezioni è possibile cimentarsi in decine di discipline per favorire quindi l'aggregazione e la socialità in particolare tra studenti e lavoratori dello stesso ateneo. Nel progetto, in sostanza, si arriverebbe alla creazione di un "palazzo dello sport" che raddoppierebbe l'area sportiva attualmente in gestione al Cus con un'offerta sportiva moltiplicata. Fiore all'occhiello della struttura nelle previsioni destinata a sorgere in via Corrado a Padova, sarebbero le piscine. Per il rettore Rosario Rizzuto, obiettivo dell'ambizioso piano è anche quello di potenziare il bacino d'utenza di attività e possibilità ad oggi "sconosciute" da parte degli studenti.