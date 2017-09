Palio dei 10 Comuni: vince Rocco Betti su "O Sole Mio", vallo infuocato e fantino in ospedale

A 14 anni dall'ultimo successo Masi porta a casa la quarantunesima edizione del Palio dei 10 Comuni di Montagnana con Rocco Betti su O sole mio bello. In una cornice di pubblico di 1.500 spettatori la finale del palio, andata in scena domenica, ha regalato grande suspense ed emozioni.

LA SFIDA.

Il cavallo di Montagnana ha disarcionato più di cinque volte il fantino, portandolo al ritiro. L'alfiere di Santa Margherita d'Adige è finito a terra, i fantini di Saletto e Castelbaldo cadono e imputano tale caduta all'aversario di Casale di Scodosia Alessandro Chiti. Il cavallo di San Fidenzio viene invitato ad allontanarsi perchè calcia gli avversari, il fantino si rifiuta e viene squalificato. Nonostante il provvedimento, il fantino si è rifiutato di abbandonare il vallo e sono dovute intervinire le forze dell'ordine per far tornare la calma. Ad averne la peggio è stato Alessandro Chiti che è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 ed è stato trasportato in ospedale a Schiavonia.

GONFALONI.

Ma aldilà degli "incidenti di percorso" il finale ha deciso che sul gradino più alto del podio andasse Masi, seguito da Urbana e Merlara. Il palio dei gonfaloni è invece andato a Saletto con il giovane Giovanni Valarin.