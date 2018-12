Pallavolo A1 maschile: Padova chiude il 2018 contro Milano domenica alla Kioene

Archiviata la trasferta di Civitanova, la Kioene Padova è pronta ad ospitare la Revivre Axopower Milano in occasione della seconda giornata di ritorno di Regular Season. Sarà una sfida molto delicata a chiudere il 2018 alla Kioene Arena. Alle ore 18.00 di domenica 30 dicembre i bianconeri sono chiamati a reagire dopo le due sconfitte esterne consecutive contro Milano e la Lube.

La sfida

Il centrale Matteo Sperandio, entrato in campo nel corso della sfida di ieri a Civitanova Marche e a due punti di distanza dai 1.300 in serie A, analizza il prossimo match. «Sarà una partita difficile – dice l’atleta trevigiano – perché Milano ha trovato un proprio equilibrio e sa esprimere un’ottima pallavolo. Da parte nostra ci sarà voglia di riscattare la sfida dell’andata, in cui giocammo male dando loro la possibilità di vincere il match. Dovremo sfruttare al meglio il fattore campo, dato che in questa stagione le nostre migliori prestazioni sono state disputare alla Kioene Arena. Dovremo scendere in campo alla ricerca della vittoria, utile sia per la classifica sia per poter chiudere al meglio il 2018 davanti al nostro pubblico».

Precedenti e prevendite

Sono 11 i precedenti tra queste due Società, con 6 vittorie a favore dei lombardi, l’ultima delle quali ottenuta lo scorso 21 ottobre per 3-1 al PalaYamamay di Busto Arsizio (VA). Delle 5 sfide disputate in casa da Padova, solo in due occasioni hanno avuto la meglio i veneti. Le prevendite per la sfida Kioene Padova – Revivre Axopower Milano sono aperte nella sezione “Biglietteria-Biglietti” del sito www.pallavolopadova.com. Il giorno della gara, le biglietterie dalla Kioene Arena apriranno a partire dalle ore 16.30. Dopo il match del 30 dicembre, i bianconeri torneranno in campo il 6 gennaio 2019 in occasione della trasferta esterna contro la BCC Castellana Grotte.