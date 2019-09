Trebaseleghe, palo pericolante rimosso da Vigili de Fuoco

Durante la serata di sabato 7 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montello, nei pressi di Trebaseleghe. Sono stati chiamati a rimuovere un palo, divenuto pericolante dopo essere stato investito da un'auto, quindi a seguito di un incidente. I pompieri volontari, provenienti da Santa Giustina in Colle, lo hanno rimosso, ripristinando la sicurezza della circolazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza, verso le 22 e 30 circa.