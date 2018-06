Pam local rinnova il sostegno a "La Caramella Buona" e il diritto ad un'infanzia serena

A distanza di un anno, Pam local rinnova il suo impegno a sostegno della Onlus “La Caramella Buona”, organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale che, da vent’anni, si impegna a tutelare donne e bambini in difficoltà offrendo supporto legale gratuito e mettendo loro a disposizione le cosiddette “Case Buone”, abitazioni specificatamente pensate per restituire sicurezza e serenità alla vita di tutti i giorni.

L'iniziativa

Da lunedì 4 giugno, Giornata Internazionale per i bambini innocenti vittime di aggressioni, a domenica 1° luglio, in tutti i punti vendita Pam local sarà attiva un’importante iniziativa benefica che coinvolgerà sia i Clienti che l’insegna. Durante questo periodo, infatti, tutti coloro che faranno acquisti potranno scegliere di arrotondare l’importo del proprio scontrino e destinare la differenza alla Onlus. Il valore dell’intero ammontare raccolto sarà poi raddoppiato da Pam local che consegnerà l’assegno a “La Caramella Buona” per offrire un aiuto concreto alle famiglie che si affidano all’associazione. Per tutta la durata dell’iniziativa, il personale inviterà i Clienti a schierarsi al fianco di Pam local e indosserà una divisa speciale: una t-shirt con il logo della campagna realizzato proprio dai piccoli ospiti delle “Case Buone”. Ai bambini, infatti, è stato chiesto di interpretare con un disegno la loro idea di spesa e di supermercato: tra tutti i disegni ricevuti, è stato scelto quello della piccola Viola.

Le reazioni

“Siamo orgogliosi di continuare a contribuire in modo attivo al supporto di un’associazione come “La Caramella Buona”, che da anni si impegna ad aiutare donne e bambini.” Commenta Andrea Zoratti, Direttore Canale Prossimità di Pam Panorama. “Vorrei ringraziare anticipatamente tutti i nostri Clienti che, sono sicuro, contribuiranno con generosità al sostegno di questa importante causa”. “Vogliamo ringraziare Pam local per il suo rinnovato impegno e per aver scelto di supportare il nostro lavoro con concretezza. Le donazioni che verranno raccolte ci consentiranno di aiutare tante mamme e i loro bambini che vivono situazioni di emergenza e necessitano di un immediato supporto.” Dichiara Roberto Mirabile, Presidente Fondatore della Onlus La Caramella Buona. “Le Case Buone sono appartamenti sicuri che mettiamo a disposizione dei nostri assistiti per ricominciare la propria vita e garantire un’infanzia serena ai bambini. Grazie quindi a nome loro e della nostra associazione.” “Da tanti anni faccio parte della straordinaria squadra di Caramella Buona e ne sono orgogliosa: questa bella iniziativa di Pam Local darà ancora più forza al nostro impegno a difesa dei bambini” dichiara la Dott.ssa Roberta Bruzzone, nota criminologa che da anni sostiene La Caramella Buona.