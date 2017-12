Panchina Rossa contro la violenza di genere a palazzo Moroni, l'invito dell'assessora Nalin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In questi giorni una panchina rossa è posizionata ai piedi dell’albero di Natale di fronte a palazzo Moroni. La “Panchina Rossa”, che abitualmente si trova al parco Europa, è stata voluta dal comune di Padova per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere aderendo così all’appello lanciato dagli Stati Generali delle donne Hub.

L'INVITO DELL'ASSESSORA.

L'assessora alle Politiche di genere e Pari opportunità, Marta Nalin, ha lanciato l’invito a tutte le donne dell’amministrazione, assessore e consigliere comunali, in rappresentanza del Comune, a incontrarsi per scattare una fotografia con la panchina lunedì 18 dicembre, prima dell’inizio del Consiglio Comunale previsto per le 18. Con le donne dell’amministrazione comunale sarà presente anche Nicoletta Gentilini, rappresentante degli Stati Generali delle donne Hub.