Il "pane della pace" sfornato dai giovani di Coldiretti al raduno mondiale del Sermig

Migliaia di pagnotte distribuite dai giovani agricoltori padovani ai coetanei del Sermig a Padova per l’evento mondiale “Giovani della per la pace”.

PRATO. Dopo i saluti e il taglio del nastro della Campionaria in fiera a Padova, i giovani del Sermig hanno raggiunto il Prato della Valle con il corteo aperto da un mezzo agricolo guidato dal giovane imprenditore agrituristico padovano Alessandro Ravazzolo.

MONDO PIÙ GIUSTO. “Vogliamo esserci perché spetta a noi costruire il nostro domani – afferma Massimo Bressan, delegato di Coldiretti Giovani Impresa Padova – ma anche riflettere sul presente nel quale siamo chiamati a portare il nostro contributo quotidiano. Abbiamo voluto portare un segno concreto e tangibile come il “pane della pace” che racconti il nostro impegno per un mondo più giusto, per una economia più attenta alle persone e non solo al mero profitto, per una attenzione a chi ci tende la mano chiedendo un aiuto. Stiamo vivendo una profonda trasformazione anche nel settore agricolo e vogliamo ribadire i valori etici sui quali fondiamo il nostro lavoro tutti i giorni. E’ significativo che sabato in Prato della Valle saranno i “potenti”, i responsabili della società civile, politica e religiosa a mettersi in ascolto di noi giovani”.

INTRECCIO. Il “pane della pace” nasce dalla rete d’impresa “Intreccio”, l’innovativa forma di collaborazione fra agricoltori e aziende artigiane del territorio. E’ ottenuto dalla farina del grano timilia, selezionato e coltivato da un giovane agricoltore della bassa padovana, Alberto Zambon di Vighizzolo, e trasformato dai panifici “Naturalmente vivo pane” di Albignasego e “Boggian” di Casale di Scodosia.