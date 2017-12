Il panettone de "Le Calandre" conquista i palati parigini: boom di produzione

Burro, canditi e aromi un mix perfetto che ha conquistato i parigini che per il Natale hanno acquistato il panettone de "Le Calandre" il ristorante tristellato di Sarmeola di Rubano. La "testa di ponte" per lo sbarco del dolce veneto nella capitale francesce è stato il Caffè Stern, il locale acquisito tre anni fa dalla famiglia Alajmo ed inserito in una delle gallerie di maggior fascino della città.

BOOM DI PRODUZIONE.

Il dolce è inserito nella carta dei dessert e nel piano sotterraneo del locale si sfornano panettoni al burro tutto l'anno ma per il Natale la produzione ha avuto una vera e propria impennata diventando un must imperdibile oltralpe.