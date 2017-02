Un infarto lo coglie all'improvviso: papà 44enne lascia due bambine e la moglie

Lunedì sera è scomparso Paolo Pedroni, titolare della Digibahn. Il 44enne, residente a Padova, si è spento in seguito ad un malore cardiaco.

LUTTO NEL RUGBY DI RUBANO. Pedroni ha lasciato improvvisamente la moglie Rossella e le due figlie Laura e Alessia. Il 44enne, appassionato di informatica e grande amante del rugby, è stato un goliarda durante gli anni universitari. Era il titolare della Digibahn, un'azienda informatica che si occupa di formazione e consulenza. Tutto il Roccia Rubano- come si legge sulla pagina Facebook della società- "Si stringe intorno alla propria squadra Old dei 'Rovinassi' per la scomparsa dell'amico e allenatore".

FUNERALI. I funerali si terranno lunedì 6 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa della Santissima Trinità in via Bernardi a Padova.