Elezione dell'Ordine dei medici e chirurghi di Padova, riconfermato Paolo Simioni

Il professor Paolo Simioni, docente di Ematologia all'Università di Padova, guiderà l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Padova per il prossimo triennio 2019-2020. Ordine che conta oltre 7mila iscritti, il più grande del Veneto. I medici padovani hanno riconfermato il professore, presidente uscente, eleggendo quasi tutti i componenti della sua lista "Servire la professione". Non entra nel consiglio per pochi voti il dottor Alessandro Giovannini e al suo posto c'è il dottor Pierluigi Pilati (lo sfidante di Simioni, candidato alla presidenza).

I VOTI.

Le votazioni si sono svolte da sabato 25 a lunedì 27 nella sede dell’Ordine in via Prosdocimo. Di seguito i componenti del nuovo Consiglio direttivo dei medici e i voti: Antonella Agnello (1034), Liviana Da Dalt (941), Giacomo Sarzo (925), Giustina De Silvestro (920), Bortolo Perin (911), Paolo Moreni (909), Antonella Baù (905), Valentino Fiscon (888), Giovanni Carretta (886), Martina Maraffon (871), Benedetta Schiavon (865), Pierluigi Pilati (854), Bianca Fraccaro (850) e Giancarlo Ometto (849). Nel Collegio dei revisori dei conti: Massimo Rigato (1111), Marina Saladini (1005), Giampietro Rupolo (954) e Elena Naso (897). Per quanto riguarda l’albo degli Odontoiatri: il presidente è Feruccio Berto con 148 preferenze su 267 e nel relativo consiglio ci sono Alessandro Berti (124), Marco De Berardinis (103), Francesco Scarparo (108), Chiara Scibetta (96) e Massimo Rigato (12).