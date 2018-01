Ombre su oltre 200 appalti, l'ex comandante Paolocci indagato per corruzione

I reati contestati sono abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e induzione indebita a promettere o dare utilità. Antonio Paolocci, ex comandante della polizia municipale, è indagato dalla Procura di Padova e questi sono i reati emersi dopo l’attività d’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale. Come riportano i quotidiani locali, a Paolocci è stato recapitato l’avviso di garanzia. L'indagine è iniziata alla fine del 2016 e riguarda i cosiddetti appalti sotto soglia. Ovvero operazione che, essendo sotto la soglia prevista dalla legge, cioè 40mila euro, non richiedono bandi di gara. Al centro dell'inchiesta c'è il gran numero di affidamenti diretti avvallati da Paolocci quando era dirigente del settore.

LE ACCUSE.

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono anche le 261 "determine" della polizia locale firmate tra il 2015 e il 2016. Di queste solo 26 sono sopra i 40 mila euro, mentre le restanti 235 sono tutte sotto la soglia che obbliga alla gara. In pratica quasi un milione e mezzo "distribuiti" con assegnazioni dirette. Sotto accusa c’è poi un incarico, datato 31 luglio 2015, da 381 mila euro per la gestione globale dei procedimenti sanzionatori del codice della strada, affidato ad una società padovana. Un affidamento fatto senza un bando pubblico, sulla base di una gara vinta nel 2012 che aveva però un oggetto diverso: si trattava della gestione delle sanzioni amministrative e non quelle del codice della strada. Lo stesso affidamento è stato prorogato per tre volte: l'ultima dall'attuale amministrazione fino a febbraio 2018 con un'ulteriore spesa di 1,5 milioni. Lo scorso 22 dicembre è stata pubblicata la nuova gara, con scadenza il 13 febbraio 2018.