Storia a lieto fine per il pappagallo fuggitivo: Ugo è salvo dopo due giorni di angoscia

Prima l'appello disperato sui social, poi due giorni di avvistamenti e un recupero tutt'altro che semplice. Si è conclusa nel migliore dei modi la storia del pappagallo Ugo.

La fuga

Nel pomeriggio di sabato 8 settembre la proprietaria del grande pappagallo domestico di razza Ara, stava pulendo la sua gabbietta quando all'improvviso l'animale ha spiccato il volo. Forse spaventato da qualcosa, forse solo per sgranchirsi le ali, è uscito dalla finestra gettando nel panico la donna. Immediata la richiesta di aiuto via Facebook, per chiedere agli abitanti di Sarmeola di segnalare eventuali avvistamenti.

Tre giorni di angoscia

Avvistamenti che si sono susseguiti fino a lunedì: le grandi dimensioni e i colori sgargianti di Ugo si sono fatti notare e diverse persone lo hanno visto appollaiato tra gli alberi attorno a via Borromeo. Purtroppo l'animale, nato in cattività e sempre cresciuto in casa, era inavvicinabile. Troppo spaventato e nascosto in punti irraggiungibili. Impossibile per lui trovare cibo e acqua.

Il recupero

Lunedì la proprietaria lo ha visto su un albero molto alto vicino a casa. Ormai provato da giorni di digiuno, Ugo non si è mosso, ma la donna non ha potuto raggiungerlo. Ha chiamato i pompieri che hanno fatto un primo tentativo di recupero. Andato male, perchè la pianta era troppo alta e pericolante. La proprietaria ha addirittura chiesto aiuto a qualche volontario capace di arrampicarsi, tanta era la voglia di riabbracciare il suo animaletto. A metà giornata il secondo tentativo dei vigili del fuoco e il risultato che tutti aspettavano: Ugo è tornato a casa, stanco e provato ma vivo. Si è fiondato sul cibo e le sue condizioni stanno migliorando.