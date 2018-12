Con tanto di orari, costi e modalità di pagamento: ecco la mappa completa dei parcheggi a Padova

Far conoscere le opportunità di parcheggio e di spostamento in città: questo è l’obiettivo della Parkingmap Padova, una semplice mappa in cui sono riportati tutti i parcheggi (scambiatori, a raso, in struttura, in garage privati) in città e i collegamenti del trasporto pubblico.

La mappa

La mappa (disponibile a questo link) oltre all’elenco dei parcheggi e alla loro posizione contiene anche le indicazioni sugli orari, i costi e le modalità di pagamento, tramite sms, app oppure con Telepass nei parcheggi Fiera, Boschetti e piazza Insurrezione. Sottolinea il vicesindaco Arturo Lorenzoni: «Le opportunità di parcheggiare in città sono molte. Non sempre però sono ben conosciute e quindi si finisce per cercare sempre nelle stesse zone, che sono ovviamente le più congestionate. Invece alle volte basta guardare con un po’ più in là per trovare soluzioni più semplici. Questa mappa serve proprio a questo, a far conoscere le centinaia di posti per parcheggiare disponibili in città. Con Metrominuto Padova si possono poi facilmente calcolare i tempi di percorrenza a piedi nelle aree del centro cittadino». Ribadisce Riccardo Bentsik, amministratore delegato di Aps Holding: «Siamo a fianco dell’amministrazione nella campagna per far conoscere sempre meglio le opportunità di parcheggio presenti in città. Stiamo modernizzando i metodi di pagamento e promuovendo campagne per l’uso dei parcheggi scambiatori, in particolare in periodi di grande afflusso verso il centro città come in questi giorni, in cui abbiamo reso gratuiti nel week end proprio quattro importanti parcheggi scambiatori. Siamo convinti che attraverso l’uso consapevole delle opportunità di parcheggio, legate anche all’interscambio con mezzi pubblici e biciclette, si possa avere una città più vivibile».

L'elenco dei parcheggi

A questo link trovate l'elenco dei parcheggi con sbarre o personale addetto.

A questo link trovate l'elenco dei parcheggi a raso (delimitati da strisce blu).

A questo link trovate l'elenco dei parcheggi "aperti".

A questo link trovate l'elenco dei parcheggi convenzionati.