Pm10 alle stelle: parcheggi scambiatori gratuiti nei giorni di allerta, ecco dove

I dati sono allarmanti e il livello stellare di Pm10 a Padova sembra proprio non lasciare presagire nulla di buono. Lunedì 18 febbraio la centralina Arpav dell'Arcella ha toccato il picco di 133 microgrammi per metro cubo d'aria analizzata battendo, nel giro di 24 ore, il triste primato precedente.

Da mercoledì 20 febbraio

Il Comune di Padova, in collaborazione con ApsHolding, ha reso gratuiti i parcheggi a partire da mercoledì 20 febbraio per favorire l’uso dei mezzi pubblici per l’ingresso in città in queste giornate in cui la concentrazione di polveri sottili è particolarmente alta.

I parcheggi gratuiti

Servono soluzioni sopratttutto nell’immediato. Così i due parcheggi ai capolinea del tram, quello Nord a Pontevigodarzere e quello Sud alla Guizza, saranno gratuiti in via sperimentale nei giorni di allerta arancio e rosso fino alla fine della stagione di allarme inquinamento.

Livello verde

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre al 31 marzo, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). É prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio dal 17 dicembre al 4 gennaio.

Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda "lunga" ai semafori.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Livello arancio

Allerta 1 (dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di Pm10)

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, veicoli privati alimentati a diesel Euro 4,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 18.30. Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Livello rosso

Allerta 2 (dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di Pm10)

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 18.30; solo per i veicoli commerciali diesel Euro 4 la limitazione è dalle 8.30 alle 12.30.

​Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Informazioni

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito Padovanet