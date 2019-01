Per “stroncare” i parcheggi selvaggi: assunti tre nuovi ausiliari della sosta

Oltre 2mila segnalazioni in più rispetto al 2017. E la scelta diventa quasi obbligata: l'amministrazione comunale di Padova ha assunto (con contratto a tempo determinato) tre nuovi ausiliari, per fare fronte alle continue chiamate alla centrale operativa del comando di polizia locale da parte dei cittadini per richieste di intervento legate alla presenza di veicoli in sosta vietata o con intralcio.

9.800 chiamate nel 2018

Ed è stata una decisione ponderata, come spiega il sindaco Sergio Giordani: «Mi sono confrontato a lungo sull'argomento con il Comandante Fontolan, e alla fine abbiamo deciso che era necessario disporre di personale apposito per soddisfare le richiesta dei cittadini di avere più ordine lungo le strade ed in particolare all'interno della zona a traffico limitato. Nel 2018 abbiamo ricevuto 9.800 richieste di intervento per la sosta irregolare di veicoli, mentre nel 2017 erano circa 7.500; vuol dire che i cittadini e in particolare i residenti vogliono vivere e lavorare in una città ordinata dove si assicura il diritto ad una mobilità agevole e sicura anche ai ciclisti e ai pedoni. Numerose segnalazioni, infatti, riguardano piste ciclabili e marciapiedi, non solo in centro storico, resi impraticabili dalla scarsa sensibilità civica di chi vi abbandona l'auto senza preoccuparsi degli altri. Spero, da oggi, in una maggiore attenzione per quelle regole di civile convivenza, peraltro previste dal codice della strada, che consentono a tutti di muoversi senza problemi della nostra bella città».

I nuovi ausiliari

I tre nuovi ausiliari della sosta stanno partecipando in questi giorni ad un corso sulle materie di specifica competenza, tenuto da ufficiali della polizia locale; una volta ottenuto il decreto di nomina del Sindaco, con il quale peraltro acquisiranno il rango di pubblici ufficiali e agenti accertatori, gli ausiliari verranno assegnati al reparto polizia di prossimità che ne disporrà l'impiego sulla scorta delle segnalazioni della cittadinanza.