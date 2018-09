Parcheggio selvaggio: multato il direttore di Antonveneta

Sono state le reiterate lamentele dei passanti, imbufaliti perché non riuscivano a passare a piedi o in bicicletta, a convincere i vigili urbani a multare per divieto di sosta la fiammante berlina del direttore della filiale di Banca Antonveneta (gruppo MPS) di via del Municipio, proprio di fronte all’ingresso del comune.

Garage

Il direttore, in base ai racconti degli stessi passanti, è solito da parecchio tempo, parcheggiare la macchina sopra il marciapiede nonostante proprio li di fronte ci sia il garage dell’ufficio che presiede.

Multa

La sanzione ammonta a 59 euro e 60, ma se il direttore la pagherà entro i prossimi cinque giorni, otterrà uno sconto del 30%, e potrà limitarsi a versare 41,72 euro.