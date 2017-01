Parco di via Vasari e campi sportivi di via Pisana: cittadini scelgono Rodari e Mandela

L’amministrazione comunale di Cadoneghe rende noti i risultati della consultazione popolare indetta per conoscere l’orientamento dei cittadini in merito all’intitolazione del parco di via Vasari e dei campi da hockey e da rugby di via Pisana.



LA SCELTA. Per il parco di via Vasari è stato scelto Gianni Rodari, scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano (1920-1980), mentre per i campi da hockey e da rugby di via Pisana la preferenza, anche qui con larga maggioranza, è andata a Nelson Mandela (1918-2013), primo presidente sudafricano a essere eletto dopo la fine dell'apartheid nel suo Paese e premio Nobel per la pace nel 1993. "Le risultanze della consultazione non hanno carattere vincolante, ma le preferenze espresse dalla maggioranza dei partecipanti costituiranno un preciso orientamento per la giunta comunale", ricorda il sindaco Michele Schiavo.