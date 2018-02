Parco Europa come i Navigli: gara pubblica per l'organizzazione degli eventi estivi

Anche per il Parco Europa, come per i Navigli, sarà una gara pubblica a decidere chi avrà in gestione le attività estive della movida padovana. Come riportano i quotidiani locali, oltre a quella dell'associazione Mame, che ha organizzato negli ultimi anni il Parco della Musica all'interno dell'area verde della Stanga, sono arrivate al Comune altre manifestazioni di interesse.

Il Parco della Musica.

La società di Antonio Colella ha presentato nel novembre scorso la richiesta per realizzare anche nell'estate 2018 il festival, che negli ultimi anni ha visto una notevole crescita e affluenza di pubblico, non più composto soltanto da universitari. Il Parco della Musica infatti ha visto la luce nel 2015, conquistando in pochi anni sempre più spazio tra gli appuntamenti fissi dell'estate padovana. Nel corso dei mesi di apertura, all'interno della kermesse hanno trovato posto concerti, incontri ed eventi culturali e sono state ampliate diverse zone relax, chioschi e con cibo e bevande. Negli ultimi due anni vi si è svolta anche la Festa Democratica organizzata dal Partito Democratico, che lo scorso anno ha visto ospite il segretario Matteo Renzi.

Il bando.

L'interessamento di altre associazioni ha però portato palazzo Moroni a scegliere di indire una gara pubblica, per garantire una gestione pluriennale del parco, preferendola all'affidamento diretto precedentemente concesso a Colella. Il caso è affidato all'assessore al Verde Chiara Gallani, che ha in gestione i parchi cittadini, e l'amministrazione intende procedere come per i Navigli.

Domande e contestazioni.

Il bando per la gestione della manifestazione che si snoda lungo via Colombo, nella zona degli istituti universitari, è stato emesso nelle scorse settimane e sono state presentate due domande. La prima è quella avanzata da Federico Contin, storico organizzatore, nonchè ideatore, del format. La seconda è invece stata presentata da Andrea Massaggia e altri soci. Al vincitore verrà assegnata per i prossimi cinque anni la zona che congiunge Porta Portello alla passerella Balbino del Nunzio. La manifestazione è anche stata contestata dall'Appe, associazione provinciale dei pubblici esercizi, contraria alle modalità di affidamento dello spazio.