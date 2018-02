Mortise, Luciani: "Parco delle Farfalle trascurato, niente illuminazione o area giochi"

A Padova esistono parchi, e cittadini, di serie A e serie B? Se lo chiede il consigliere di opposizione della Lega Nord Alain Luciani, in relazione a quanto sta accadendo al Parco delle Farfalle di Mortise.

Parchi sensoriali inclusivi

“Apprendo con piacere che il progetto “Parchi Sensoriali Inclusivi”, nato con l’amministrazione Bitonci ed in particolare quando ricoprivo il ruolo di assessore alle manutenzioni, ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariparo e verrà realizzato nel Parco di San Carlo – ha spiegato il consigliere – mi spiace però rilevare come in città non tutti i parchi siano considerati allo stesso modo. Il Parco delle Farfalle infatti viene trascurato: non è stata realizzata un’area giochi per i bambini ne è stata installato alcun tipo di illuminazione”.

"Perchè accanimento contro i gestori?"

Luciani ha puntualizzato come l’attuale gestione del parco stia creando numerose occasioni di incontro tra le generazioni. “Bambini, famiglie, anziani, persone di ogni età si incontrano, condividono momenti di sport grazie all’equitazione sia in altre occasioni – ha continuato Luciani – questo non sembra sufficiente e meritorio all’amministrazione che ha disposto una “mediazione di comunità” che si occupi di presunte difficoltà tra il gestore ed un fantomatico Comitato del quale, peraltro, nulla è dato sapere. Nonostante le richieste non si può conoscere ne da chi è composto il “Comitato” ne da quante persone. Le risorse comunali destinate al Parco delle Farfalle sono assorbite da questi “mediatori di comunità” invece di essere spese per attrezzare il parco”. In pratica i residenti di Mortise sono lasciati indietro, come ha sottolineato Luciani, l’amministrazione appare infatti tenuta sotto scacco dal fantomatico Comitato. “Chiedo pubblicamente all’amministrazione se l’accanimento che sta dimostrando contro i gestori del parco sia per caso il pagamento di un debito elettorale – ha chiuso il consigliere – auspichiamo che così non sia perché a farne le spese sono i cittadini di Mortise in questo caso trattati come cittadini di serie B”.