Arriva un finanziamento di 50 mila euro per il Parco giochi Inclusivo. Il progetto del Comune di Padova ha ottenuto infatti il massimo finanziamento previsto dal bando" Parchi Gioco e Spazi Verdi della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La Fondazione ha premiato con 50 mila euro il piano di riqualificazione del parco San Carlo di via Piaggi all'Arcella che prevede l'installazione di giochi e infrastrutture inclusive. Questa cifra si aggiunge ai 25 mila euro già stanziati dalla giunta.

In Arcella

«Creare aree e spazi inclusivi ci sta molto a cuore - spiega l'assessore al Verde - Quello che nascerà all'Arcella è un primo esempio, ma stiamo lavorando a molte iniziative simili per parchi, orti, aree verdi. Siamo convinti che l'integrazione e l'inclusione passino soprattutto per gli spazi di aggregazione come i parchi. Come Amministrazione ci siamo mossi con forza in questo senso e fa particolarmente piacere aver ricevuto un convinto sostegno da parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio, con cui c'è grande sinergia, che ha destinato al nostro progetto il massimo finanziamento previsto da questo bando».

Obiettivo e costi

L'obiettivo del progetto infatti è quella di creare una nuova area ludica accessibile anche a utenti con disabilità motorie o sensoriali garantendo nel contempo un'integrazione intergenerazionale in tutta l'area attrezzata. Saranno così installate alcune giostre accessibili (trampolini, escavatore, altalena, gioco multifunzione), ma anche delle panchine con tavoli in plastica riciclata dotati di prolunga che consentono l'accesso anche con una serie a rotelle. Il costo complessivo del progetto, che partirà nei prossimi mesi e sarà completato entro l'anno, è di 75 mila euro. 'Amministrazione ha già finanziato per la sua quota l'intervento nell'ambito degli interventi previsti per il 2018 per la manutenzione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza di arredi e aree gioco cittadine, presenti nelle aree verdi e nelle scuole di tutti i quartieri del territorio comunale, di un valore complessivo di 500 mila euro.