Fiocco azzurro al parco Valcorba: nato piccolo ippopotamo, il nome lo sceglieranno i visitatori

Fiocco azzurro nell'oasi faunistica Valcorba di Pozzonovo.

Il nuovo arrivato

Il nuovo arrivato è un cucciolo di ippopotamo: il baby esemplare è in buone condizioni ed è già ammirabile all'interno del parco faunistico che sarà aperto in questo week-end di marzo. Il piccolo, però, non ha ancora un nome: la direzione del parco ha deciso di farlo dunque scegliere ai propri visitatori attraverso un concorso.

Concorso

Il concorso, come si legge anche sulla pagina Facebook dello zoo, si sviluppa in due fasi: la prima fase si concluderà il 31 marzo e lo staff sceglierà tre possibili nomi per il piccolo. Se più fan suggeriranno lo stesso nome passerà il turno quello che lo ha scritto per primo e farà fede la data e l’ora riportate nel post sulla nostra pagina. Il 2 aprile comunicheremo i tre nomi e saranno i fan con i like sulle foto che riporteranno i nomi a scegliere il vincitore. Il concorso terminerà l’8 aprile