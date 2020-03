Partita distribuzione gratuita di mascherine a domicilio per le persone più anziane

E' cominciata la consegna a casa da parte del CSV provinciale di Padova a tutti gli anziani seguiti da Antenna-19: non è quindi necessario fare la coda in farmacia in questi giorni. Antenna-19 è il progetto di supporto alla popolazione più anziana e alle famiglie con figli con difficoltà di spostamento da casa, realizzato dal Comune di Padova, in collaborazione con Centro Train de Vie, Cooperativa Progetto Now e La Bottega dei Ragazzi.

Numero verde

Per maggiori informazioni o per "attivare" il servizio di Antenna-19 chiama gratuitamente il numero dedicato attivato dal Comune, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18 allo 049.23.23.009.

