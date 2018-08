Quando il padre diventa "ostetrico per caso": aiuta la moglie a partorire in bagno il loro figlio

Un evento che già di suo verrebbe ricordato per tutta la vita. Figurarsi, poi, se così rocambolesco: come riporta "Il Mattino di Padova", un uomo ha vestito i panni di 'ostetrico per un giorno' e ha aiutato la propria moglie a partorire all'improvviso nel bagno di casa.

La nascita improvvisa

È successo a Ponso, nella frazione di Bresega. Tutto ha inizio nella notte tra mercoledì e giovedì, quando le contrazioni irregolari della donna portano il marito a correre all'ospedale di Schiavonia. La mamma, dopo la visita, viene però mandata a casa a causa della poca frequenza delle contrazioni. Ma è nelle ore successive che il nascituro "si scatena": alle 10 di giovedì mattina, infatti, le contrazioni diventano una al minuto. L'uomo cerca di tranquillizzare la moglie, salvo poi accorgersi che dopo un paio di forti contrazioni la testa del neonato aveva già fatto capolino. E qui scatta la "modalità ostetrico": il marito non solo aiuta la propria consorte a partorire nel bagno di casa ma evita anche complicazioni per il piccolo srotolando il cordone ombelicale che aveva fatto tre giri intorno al collo. L'arrvo dei sanitari ha poi stabilizzato la situazione: Elia è nato con otto giorni di anticipo, pesa 2.4 chilogrammi ed è il secondogenito di mamma Mara e papà Alberto. Congratulazioni!