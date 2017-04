Terrorismo, Pasqua "blindata": Santo, Duomo, siti turistici sorvegliati speciali durante le feste

Pasqua "blindata" a Padova. Anche in occasione delle festività pasquali, come già accaduto in altre circostanze speciali, come Ferragosto e Capodanno, la città e anche la provincia subiranno un rafforzamento dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine in funzione anti-terrorismo.

PASQUA "BLINDATA". Lo richiede lo stato di allerta generato dagli attentati, anche recenti, che continuano a scuotere l'Europa. E lo richiede il fatto che la città del Santo, nel Nordest, sia tra quelle considerate a rischio (come Venezia e Verona). Per questo è stata disposta un'ordinanza di servizi rafforzati, che prevede una vigilanza fissa in tutte le celebrazioni religiose, cristiane ed ebraiche. Sorvegliati speciali saranno il Santo e il Duomo. I luoghi di culto, certo, ma anche, specialmente a Pasquetta, i luoghi di attrazione turistica. Saranno impiegati uomini della polizia e dei carabinieri, che si muoveranno anche in borghese.