Per salvare un cane passa con il semaforo rosso: multato, giudice di pace lo "grazia"

Nell'aprile scorso un accalappiacani era stato multato dopo che per salvare un cagnolino ferito in mezzo alla strada, a Montagnana, aveva oltrepassato in auto un incrocio con semaforo rosso. Oltre alla sanzione gli erano stati decurtati i punti della patente.

LA SEGNALAZIONE.

L'uomo era stato mandato sul posto dalla cooperativa per la quale prestava servizio a seguito della segnalazione di un cane libero per strada. Arrivato all'incrocio semaforico,, con rilevatore T-Red, aveva scoperto che il cane in questione era stato investito da un'auto e senza pensarci troppo ha oltrepassato il semaforo, per recuperare l'animale e portarlo dal veterinario.

GIUDICE DI PACE.

Dopo essere stato multato l'uomo ha fatto quindi ricorso al giudice di pace di Rovigo che gli ha riconosciuto il fatto di aver agito in "stato di necessità", ed è quindi stato dichiarato non punibile. Così facendo gli sono stati restituiti i punti della patente. La multa, invece, è stata pagata dalla coop dove presta servizio.