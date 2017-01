Passeggiata sul monte Ricco per salvare il Parco colli dal ridimensionamento

Una partecipata camminata, domenica pomeriggio, sui sentieri poco frequentati del monte Ricco, a Monselice, dove centinaia di persone (600 secondo gli organizzatori) hanno voluto ricordare alla regione Veneto che il Parco dei colli Euganei è un "bene di tutti che deve diventare un motore di sviluppo sostenibile per i suoi abitanti", "un bene comune che va valorizzato e non smantellato".

SENSIBILIZZAZIONE. I movimenti e le associazioni locali si sono attivati per un'iniziativa sul territorio di sensibilizzazione sul patrimonio ambientale e paesaggistico in un momento cruciale, visto che, in queste settimane, entro marzo, la Giunta regionale dovrà predisporre, d’intesa con l’ente Parco colli Euganei e con i Comuni interessati all’area Parco e a quelle contigue, una planimetria che definirà i nuovi confini del Parco stesso. "Pensare di ridurre drasticamente il perimetro del Parco equivale ad esporre intere zone non solo alla caccia - è la posizione dei comitati locali - ma anche agli appetiti degli speculatori edilizi che da sempre tentano l'assalto alle parti più suggestive di quest'area vincolata. L'uscita poi delle cementerie da questi confini, produrrebbe scenari di arretramento inimmaginabili, allontanando di fatto la loro dismissione o il recupero delle aree nelle quali insistono".