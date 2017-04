"Dolce vita in Pediatria" piccoli pazienti all'opera con pasticceri di fama mondiale

Martedì pomeriggio cinque maestri pasticceri sono entrati nel reparto di Pediatria di Padova per l'iniziativa “Dolce vita in pediatria!” riproposta dal Gusto per la ricerca. Corrado Assenza, Leonardo di Carlo, Gianluca Fusto, Luigi Biasetto e Massimiliano Alajmo hanno guidato i piccoli chef ricoverati nella realizzazione dei dolci pasquali.

MISSIONE SPECIALE. Quattro le postazioni: clinica pediatrica, chirurgia pediatrica, hospice pediatrico e oncoematologia pediatriaca. Un pomeriggio di dolcezza per i piccoli malati che hanno potuto cimentarsi nella pasticceria guidati da maestri di fama internazionale. "Oggi per me è una giornata speciale, con delle persone veramente speciali", scrive in un post su Facebok il mestro padovano Luigi Biasetto. "Pronti per una missione speciale", scrive invece il pioniere della pasticeria Scientifica Leonardo Di Carlo.